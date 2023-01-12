«Роскосмос» назвал причину повреждения корабля «Союз МС-22»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что установлена и подтверждена причина повреждения радиатора системы охлаждения пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22».

Рассматривалась также версия о нарушении герметичности радиатора при производстве, но она не нашла подтверждения. С помощью телекамер американского сегмента МКС выяснилось, что радиатор был повреждён ударом спорадического метеороида.