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29 минут назад

«Роскосмос» назвал причину повреждения корабля «Союз МС-22»

Ferra.ru

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что установлена и подтверждена причина повреждения радиатора системы охлаждения пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22».

«Роскосмос» назвал причину повреждения корабля «Союз МС-22»
Фото: Tehnowar.ruTehnowar.ru

Рассматривалась также версия о нарушении герметичности радиатора при производстве, но она не нашла подтверждения. С помощью телекамер американского сегмента МКС выяснилось, что радиатор был повреждён ударом спорадического метеороида.

«С помощью телекамер американского сегмента станции было определено место негерметичности. Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследований позволили подтвердить вывод об ударе спорадическим метеороидом», — сказал Борисов.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
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