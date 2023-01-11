Apple уличили в нарушении авторских прав при разработке Apple Watch

Apple нарушила один из патентов медицинской технологической компании Masimo на пульсоксиметр при разработке моделей Apple Watch, в которых используются световые датчики для измерения уровня кислорода в крови.

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Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на решение судьи Международной торговой комиссии (ITC) США.

Masimo обратилась в ITC с жалобой на Apple еще летом 2021 года. Компания требует прекратить продажи Apple Watch Series 6 и более новых моделей, в которых используются пульсоксиметры. Masimo заявила о нарушении пяти своих патентов. Суд пришел к выводу, что Apple действительно использовала чужую интеллектуальную собственность, но только в одном патенте.

Теперь ITC предстоит рассмотреть вопрос о прекращении продаж упомянутых моделей Apple Watch в США. Окончательное решение будет объявлено 10 мая 2023 года. В Apple выразили несогласие с решением суда. В IT-корпорации ждут итогового решения ITC.