В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
5 минут назад

Суд США признал Apple виновной в незаконном использовании технологии Masimo в Apple Watch

Газета.Ru

Apple нарушила один из патентов медицинской технологической компании Masimo на пульсоксиметр при разработке моделей Apple Watch, в которых используются световые датчики для измерения уровня кислорода в крови.

Apple уличили в нарушении авторских прав при разработке Apple Watch
Фото: AppleApple

Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на решение судьи Международной торговой комиссии (ITC) США.

Masimo обратилась в ITC с жалобой на Apple еще летом 2021 года. Компания требует прекратить продажи Apple Watch Series 6 и более новых моделей, в которых используются пульсоксиметры. Masimo заявила о нарушении пяти своих патентов. Суд пришел к выводу, что Apple действительно использовала чужую интеллектуальную собственность, но только в одном патенте.

Теперь ITC предстоит рассмотреть вопрос о прекращении продаж упомянутых моделей Apple Watch в США. Окончательное решение будет объявлено 10 мая 2023 года. В Apple выразили несогласие с решением суда. В IT-корпорации ждут итогового решения ITC.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что серия Apple Watch Ultra получит важные улучшения только в 2024 году.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители