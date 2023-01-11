Производительность Android-смартфонов впервые приблизилась к мощности iPhone

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали топ-10 самых мощных смартфонов за декабрь 2022 года. По заявлению команды AnTuTu, в мире Android появились первые смартфоны, которые по производительности могут сравниться с актуальными iPhone на базе фирменных процессоров Apple.

Речь идет о флагманах Vivo X90 Pro+ и iQOO 11 Pro на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen2, которые заняли две верхние строчки рейтинга. Устройства набрали в бенчмарке 1,29 млн и 1,27 млн очков соответственно, что является рекордными показателями.

"Кажется, это первый случай, когда производительность Android-устройства приблизилась к мощности iPhone", – написали в AnTuTu.

На третьем месте оказался геймерский Asus ROG Phone 6 на базе Snapdragon 8+ Gen1 с результатом 1,1 млн очков.

Месяцем ранее данная модель занимала первое место в рейтинге AnTuTu. В топ-5 также вошли модели Lenovo Legion Y70 и Asus ZenFone 9 с процессором Snapdragon 8+ Gen1, которые набрали 1,1 млн и 1,07 очков соответственно. Далее расположились Xiaomi Mi 12T Pro, Redmi K50 Ultra, iQOO Neo7, BlackShark 5 Pro и Galaxy Z Fold4 5G.