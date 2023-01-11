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42 минуты назад

Людей могут начать использовать в качестве антенн для работы 6G

Слово и Дело

Инженеры Массачусетского университета в Амхерсте выдвинули новую необычную теорию, согласно которой будет работать технология 6G.

Людей могут начать использовать в качестве антенн для работы 6G
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ученые предложили использовать людей в качестве антенн, чтобы питать технологии будущего.

Вместо радиоволн инженеры предложили применять светодиоды, передает Planet Today.

«Все, что имеет камеру, например наши смартфоны, планшеты или ноутбуки, может быть приемником», — пояснили ученые.

Они полагают, что после диких теорий заговора, окружающих 5G, их разработку может встретить волна критики.

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