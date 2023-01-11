Людей могут начать использовать в качестве антенн для работы 6G

Инженеры Массачусетского университета в Амхерсте выдвинули новую необычную теорию, согласно которой будет работать технология 6G.
Ученые предложили использовать людей в качестве антенн, чтобы питать технологии будущего.
Вместо радиоволн инженеры предложили применять светодиоды, передает Planet Today.
«Все, что имеет камеру, например наши смартфоны, планшеты или ноутбуки, может быть приемником», — пояснили ученые.
Они полагают, что после диких теорий заговора, окружающих 5G, их разработку может встретить волна критики.