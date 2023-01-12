Объяснено аномальное поведение звезды Gaia17bpp

Ученые Вашингтонского университета объяснили аномальное поведение звезды Gaia17bpp, которая постепенно увеличивала свою яркость в течение 2,5 года. Согласно их предположению, вокруг нее вращается компаньон, окруженный пыльным диском. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Фото: NASA NASA

Исследователи проанализировали данные, полученные космическим телескопом Gaia, системой телескопов Pan-STARRS1, космическим аппаратом WISE/NEOWISE и астрономическим обзором Zwicky Transient Facility. Оказалось, что в начале 2010-х яркость Gaia17bpp снизилась почти в 45 тысяч раз, при этом она оставалась тусклой в течение около семи лет, с 2012 по 2019 годы, после чего вновь увеличила яркость.

Ни одна другая звезда в окрестностях Gaia17bpp не демонстрирует такого поведения. Более того, архивные данные показали, что за последние 66 лет наблюдений других признаков потускнения не было.