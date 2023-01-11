В NASA согласились с позицией "Роскосмоса" о причине аварии на "Союзе"

Руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано заявил, что в NASA разделяют позицию корпорации "Роскосмос" о причинах аварии на корабле "Союз МС-22", передает ТАСС.

Фото: NASA NASA

По словам представителя организации, в NASA ждут дополнительные снимки произошедшего, но пока "согласны с "Роскосмосом". Он также отметил, что NASA скоро скорректирует программу будущих полетов на МКС с учетом произошедшего с "Союзом".

Тем не менее шестой экипаж корабля SpaceX Crew 6, полет которого к МКС запланирован в феврале, останется без изменений, отметил Монталбано.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что радиатор системы охлаждения "Союза МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом, версия его технического повреждения не была подтверждена. Борисов также заявил, что поврежденный "Союз" вернется на Землю без экипажа в беспилотном режиме.

Инцидент произошел 15 декабря. Внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22", пристыкованного к МКС, была повреждена. Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который сообщил о падении давления в системе охлаждения.