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31 минуту назад

Биолог назвал находящихся под угрозой вымирания в РФ животных

Елена Прошина

Под угрозой вымирания в России сейчас находятся белые медведи, кроншнепы и нерпы. Об этом в беседе с «Подмосковье сегодня» рассказал доктор биологических наук, завкафедрой зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета Сергей Гашев.

Названы находящихся под угрозой вымирания в России животные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вымирание белых медведей связано не с влиянием человека, а глобальным потеплением в Арктике. Таяние льдов не дает этим хищникам охотиться на тюленей, которыми они в основном питаются, пояснил Гашев.

С популяцией тонкоклювого кроншнепа — пернатых из Западной Сибири — все еще сложней. Их не видели уже несколько десятков лет, но по-прежнему считают, что они где-то есть, отметил биолог.

Также под угрозой вымирания оказались каспийские нерпы. В их случае к такой ситуации привело влияние человека — добыча нефти и выбросы метана.

«Осенью в Дагестане погибло более двух тысяч особей. Их нашли мертвыми на берегу», — добавил Гашев.

А вот популяция домовых мышей и крыс наоборот в ближайшее время будет только увеличиваться из-за благоприятных условий. Биолог уверен, что, несмотря на меры борьбы с ними, людям никогда не удастся избавиться от них полностью.

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