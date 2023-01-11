Названы находящихся под угрозой вымирания в России животные

Под угрозой вымирания в России сейчас находятся белые медведи, кроншнепы и нерпы. Об этом в беседе с «Подмосковье сегодня» рассказал доктор биологических наук, завкафедрой зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета Сергей Гашев.

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По его словам, вымирание белых медведей связано не с влиянием человека, а глобальным потеплением в Арктике. Таяние льдов не дает этим хищникам охотиться на тюленей, которыми они в основном питаются, пояснил Гашев.

С популяцией тонкоклювого кроншнепа — пернатых из Западной Сибири — все еще сложней. Их не видели уже несколько десятков лет, но по-прежнему считают, что они где-то есть, отметил биолог.

Также под угрозой вымирания оказались каспийские нерпы. В их случае к такой ситуации привело влияние человека — добыча нефти и выбросы метана.

«Осенью в Дагестане погибло более двух тысяч особей. Их нашли мертвыми на берегу», — добавил Гашев.