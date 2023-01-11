В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
45 минут назад

"Роскосмос": один космонавт "Союза МС-22" может "пересесть" на Crew Dragon в случае ЧС

Газета.Ruиещё 1

Один космонавт российского корабля «Союз МС-22» может «пересесть» на корабль Crew Dragon компании SpaceX в случае, если на Международной космической станции (МКС) произойдет новая нештатная ситуация до прибытия корабля «Союз МС-23». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмс», передает ТАСС.

Один космонавт "Союза МС-22" может "пересесть" на Crew Dragon в случае ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал, что корабль «Союз МС-22», радиатор которого был поврежден, вернется на Землю без экипажа в беспилотном режиме. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю на корабле «Союз МС-23», который будет запущен к МКС в беспилотном режиме 20 февраля.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Юрий Борисов,SpaceX,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители