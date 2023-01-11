Один космонавт "Союза МС-22" может "пересесть" на Crew Dragon в случае ЧС

Один космонавт российского корабля «Союз МС-22» может «пересесть» на корабль Crew Dragon компании SpaceX в случае, если на Международной космической станции (МКС) произойдет новая нештатная ситуация до прибытия корабля «Союз МС-23». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмс», передает ТАСС.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал, что корабль «Союз МС-22», радиатор которого был поврежден, вернется на Землю без экипажа в беспилотном режиме. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю на корабле «Союз МС-23», который будет запущен к МКС в беспилотном режиме 20 февраля.