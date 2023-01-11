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10 минут назад

В созвездии Золотой Рыбы найдена новая планета земного типа

InScience

Астрономы с помощью космического телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) обнаружили новую планету земного типа. TOI 700 e находится в так называемой обитаемой зоне своей звезды TOI 700, и это говорит о том, что на планете может (или когда-то могла) существовать вода в жидком состоянии. Исследование было представлено на 241-ом собрании Американского астрономического общества.

В созвездии Золотой Рыбы найдена новая планета земного типа
Фото: InScienceInScience

TOI 700 — холодная карликовая звезда, расположенная на расстоянии 100 световых лет от Земли в созвездии Золотой Рыбы. Несколько лет назад ученые открыли три планеты, вращающиеся вокруг нее, и обозначили их как TOI 700 b, c и d. Последняя оказалась наиболее интересной, поскольку она расположена в «обитаемой зоне», то есть на таком расстоянии от своей звезды, на котором на поверхности планеты может существовать вода в жидком состоянии.

Новые наблюдения за звездной системой с помощью космического телескопа TESS позволили астрономам открыть четвертую планету — TOI 700 e, которая, подобно TOI 700 d, находится в обитаемой зоне и имеет размер, сопоставимый с Землей.

«Это одна из немногих известных нам систем с несколькими планетами в обитаемой зоне. Это делает систему TOI 700 крайне интересной для дополнительных наблюдений. Планета TOI 700 e примерно на 10% меньше планеты TOI 700 d, поэтому наше исследование еще и продемонстрировало, как дополнительные наблюдения с помощью телескопа TESS помогают находить все более мелкие космические объекты», — рассказывает Эмили Гилберт, руководитель исследования и научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA.

Наука и техника,NASA,
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