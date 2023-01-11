В созвездии Золотой Рыбы найдена новая планета земного типа

Астрономы с помощью космического телескопа Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) обнаружили новую планету земного типа. TOI 700 e находится в так называемой обитаемой зоне своей звезды TOI 700, и это говорит о том, что на планете может (или когда-то могла) существовать вода в жидком состоянии. Исследование было представлено на 241-ом собрании Американского астрономического общества.

TOI 700 — холодная карликовая звезда, расположенная на расстоянии 100 световых лет от Земли в созвездии Золотой Рыбы. Несколько лет назад ученые открыли три планеты, вращающиеся вокруг нее, и обозначили их как TOI 700 b, c и d. Последняя оказалась наиболее интересной, поскольку она расположена в «обитаемой зоне», то есть на таком расстоянии от своей звезды, на котором на поверхности планеты может существовать вода в жидком состоянии.