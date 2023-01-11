В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
18 минут назад

Живее всех живых: сколько кнопочных телефонов россияне купили за 2022 год

Ferra.ru

В России вырос спрос на кнопочные телефоны отечественных производителей.

Живее всех живых: сколько кнопочных телефонов россияне купили за 2022 год
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, на более чем 10 российских брендов кнопочных телефонов, среди которых teXet и F+, они же входят в топ-5 самых продаваемых российских телефонов, пришлось свыше 40% проданных устройств. В течение 2022 года россияне купили 2,95 млн единиц российских кнопочных гаджетов, что составляет 50% от общего количества проданных в стране устройств. В прошлом году доля российских производителей составляла 42%, или 2,8 млн штук.

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» подтвердила эту информацию. Но при этом подчёркивается, что, несмотря на растущую популярность российских кнопочных телефонов, в стране производится «ничтожно» мало таких гаджетов.

А главные конкуренты российских производителей — китайские Itel, Nokia и Philips.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители