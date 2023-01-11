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31 минуту назад

Через несколько лет Россия будет обходиться без услуг западных IT-компаний

Ferra.ru

Руководитель АНО “Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий” (ЦКИКТ) Илья Массух в интервью “Ридус” рассказал, что России хватит нескольких лет, чтобы полностью отказаться от зарубежных онлайн-сервисов: “я думаю, через несколько лет мы будем обходиться вообще без услуг глобальных западных цифровых корпораций”.

Через несколько лет Россия будет обходиться без услуг западных IT-компаний
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Он объяснил, что у России есть онлайн-продукты, способные заменить популярные западные сервисы:

“Это и поисковики, и социальные сети, и системы распространения контента, различных товаров и так далее. Кроме того, в России были запущены несколько магазинов онлайн-приложений, совершенствуются видеохостинги”, – цитирует "Ридус" главу ЦКИКТ.

К тому же, российские IT-продукты пользуются большим спросом в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, помимо Российского рынка.

Все конфликты рано или поздно заканчиваются. Пройдет время, и рынки Европы и США вновь будут для нас открыты. И здесь я хочу обратить внимание, что западные IT-гиганты очень сильно опасаются конкуренции со стороны российских компаний. Илья Массух Руководитель АНО "ЦКИКТ"

Именно поэтому, считает Массух, Google и не спешит уходить с российского рынка: “корпорация прекрасно понимает, что ее место довольно быстро будет занято тем же Яндексом. Похожая ситуация наблюдается и в сфере социальных сетей”.

Наука и техника,Илья Массух,Google,
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