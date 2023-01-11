В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Завершился первый этап испытаний отечественного препарата генной терапии рака

InScience

Разработчики отечественного препарата «АнтионкоРАН-М» завершили первую фазу клинических исследований с участием трех добровольцев. Препарат оказался безопасным для пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на Пресс-службу Платформы НТИ.

Завершился первый этап испытаний отечественного препарата генной терапии рака
Фото: InScienceInScience

Препарат «АнтионкоРАН-М» — первый российский невирусный генотерапевтический препарат для лечения злокачественных опухолей. Он содержит два гена. Первый из них, HSVtk, превращает вводимое внутривенно нетоксичное пролекарство в токсин, убивающий раковые клетки, а ген цитокина GM-CSF привлекает к опухоли клетки иммунной системы и активирует их. В результате развивается противоопухолевый иммунный ответ. Разработчиками препарата являются компания «Генная хирургия» (участник рынка НТИ «Хелснет») и Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Создатели технологии рассчитывают, что их подход может привести к долгосрочной ремиссии у пациентов.

Клинические исследования с участием добровольцев начались год назад, в январе 2022 года. Они проходили с учетом протокола Минздрава РФ. Первыми аппарат на себе испытали три пациента: с меланомой, хондросаркомой и раком молочной железы. С их помощью разработчики проверили безопасность препарата и отсутствие у него опасных побочных эффектов. «За все время наблюдения у участников исследования не было обнаружено никаких серьезных нежелательных явлений», — отметил сооснователь компании «Генная хирургия» Максим Кокшаров.Второй и третий этапы пройдут в 2023 году, в это время участникам будут постепенно увеличивать дозу препарата.

Наука и техника,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители