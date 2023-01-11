Завершился первый этап испытаний отечественного препарата генной терапии рака

Препарат «АнтионкоРАН-М» — первый российский невирусный генотерапевтический препарат для лечения злокачественных опухолей. Он содержит два гена. Первый из них, HSVtk, превращает вводимое внутривенно нетоксичное пролекарство в токсин, убивающий раковые клетки, а ген цитокина GM-CSF привлекает к опухоли клетки иммунной системы и активирует их. В результате развивается противоопухолевый иммунный ответ. Разработчиками препарата являются компания «Генная хирургия» (участник рынка НТИ «Хелснет») и Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Создатели технологии рассчитывают, что их подход может привести к долгосрочной ремиссии у пациентов.

Клинические исследования с участием добровольцев начались год назад, в январе 2022 года. Они проходили с учетом протокола Минздрава РФ. Первыми аппарат на себе испытали три пациента: с меланомой, хондросаркомой и раком молочной железы. С их помощью разработчики проверили безопасность препарата и отсутствие у него опасных побочных эффектов. «За все время наблюдения у участников исследования не было обнаружено никаких серьезных нежелательных явлений», — отметил сооснователь компании «Генная хирургия» Максим Кокшаров.Второй и третий этапы пройдут в 2023 году, в это время участникам будут постепенно увеличивать дозу препарата.