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6 минут назад

Россия запустит на МКС новую капсулу в конце февраля

AstroNews

«Роскосмос» заявил в среду, что запустит новый космический корабль для того, чтобы доставить часть экипажа МКС обратно на Землю.

Россия запустит на МКС новую капсулу
Фото: AstroNewsAstroNews

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио прибыли на станцию в сентябре на борту корабля «Союз МС-22» и планировали использовать капсулу для возвращения на Землю. Но в прошлом месяце произошла утечка охлаждающей жидкости, что привело к повышению температуры на корабле.

Проанализировав ситуацию, «Роскосмос» принял решение запустить новую капсулу «Союз МС-23» без экипажа 20 февраля, чтобы вернуть двух космонавтов и астронавта обратно. Об этом сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По словам Борисова, в случае возникновения на МКС чрезвычайной ситуации, которая потребует эвакуации всего экипажа до прибытия новой капсулы, будет рассмотрен вопрос о том, можно ли безопасно использовать «Союз МС-22».

Утечка на «Союзе МС-22» была замечена в декабре, когда россияне собирались выйти в открытый космос. Наземные специалисты увидели в прямом эфире поток жидкости, исходящий из «Союза».

Анализ подтвердил, что утечка была вызвана микрометеороидом. «Роскосмос» и НАСА заявили, что инцидент не представлял никакой опасности для экипажа станции.

Наряду с Прокопьевым, Петелиным и Рубио в настоящее время на МКС находятся ещё четыре члена экипажа: Анна Кикина, Николь Манн, Джош Кассада и Коичи Ваката.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,Юрий Борисов,Роскосмос,NASA,
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