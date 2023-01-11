Россия запустит на МКС новую капсулу

«Роскосмос» заявил в среду, что запустит новый космический корабль для того, чтобы доставить часть экипажа МКС обратно на Землю.

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио прибыли на станцию в сентябре на борту корабля «Союз МС-22» и планировали использовать капсулу для возвращения на Землю. Но в прошлом месяце произошла утечка охлаждающей жидкости, что привело к повышению температуры на корабле.

Проанализировав ситуацию, «Роскосмос» принял решение запустить новую капсулу «Союз МС-23» без экипажа 20 февраля, чтобы вернуть двух космонавтов и астронавта обратно. Об этом сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По словам Борисова, в случае возникновения на МКС чрезвычайной ситуации, которая потребует эвакуации всего экипажа до прибытия новой капсулы, будет рассмотрен вопрос о том, можно ли безопасно использовать «Союз МС-22».

Утечка на «Союзе МС-22» была замечена в декабре, когда россияне собирались выйти в открытый космос. Наземные специалисты увидели в прямом эфире поток жидкости, исходящий из «Союза».

Анализ подтвердил, что утечка была вызвана микрометеороидом. «Роскосмос» и НАСА заявили, что инцидент не представлял никакой опасности для экипажа станции.