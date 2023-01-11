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5 минут назад

Павел Дуров встретился с премьер-министром ОАЭ Аль-Мактумом

Газета.Ru

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с эмиром Дубая и премьер-министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль-Мактумом. На это обратил внимание Telegram-канал «Код Дурова».

Павел Дуров встретился с премьер-министром ОАЭ Аль-Мактумом
Фото: СоцсетиСоцсети

Фотографии со встречи были опубликованы двоюродным братом эмира в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Приветствуем основателя приложения Telegram в Дубае», — гласит подпись к снимкам. Подробности о мероприятии, а также его тематика остаются неизвестными.

Павел Дуров получил гражданство ОАЭ в феврале 2022 года — спустя пять лет после переезда в Дубай. Он также имеет гражданство России, Франции и государства Сент-Китс и Невис. В конце прошлого года бизнесмен официально стал самым богатым человеком Эмиратов — его текущее состояние оценивалось Forbes в $15,1 млрд.

Наука и техника,Павел Дуров,
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