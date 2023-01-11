Сколько лет потребуется, чтобы заменить вымирающих животных Мадагаскара

В новом исследовании изучалось, сколько времени потребовалось уникальным современным видам млекопитающих Мадагаскара, чтобы возникнуть, и сколько времени потребуется, чтобы на их месте появился такой же сложный набор новых видов, если нынешние вымрут. Спойлер: 23 миллиона лет.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Мадагаскар - пятый по величине остров в мире, но "с точки зрения всех различных экосистем, представленных на нем, он больше похож на мини-континент", - говорят ученые. За сотни миллионов лет растения и животные на Мадагаскаре прошли свой собственный эволюционный путь, отрезанные от остального мира. Меньший генофонд в сочетании с богатством различных типов среды обитания, от горных тропических лесов до низменных пустынь, позволил млекопитающим там разделиться на различные виды гораздо быстрее.

Но за это невероятное биоразнообразие приходится “платить”: эволюция, как и вымирание, на острове происходят очень быстро.

Международная группа ученых изучила угрозы вымирания исчезающих млекопитающих Мадагаскара. В результате ученые получили 219 известных видов млекопитающих, живущих сегодня, и еще 30 видов, вымерших за последние два тысячелетия.

Вооружившись этим набором данных, исследователи построили генетические родословные, чтобы определить, как все эти виды связаны друг с другом и сколько времени им потребовалось, чтобы эволюционировать от различных общих предков. Затем ученые смогли экстраполировать, сколько времени потребовалось для эволюции такого количества биоразнообразия, и, таким образом, оценить, сколько времени потребуется эволюции, чтобы "заменить" всех млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения, если они вымрут.