Какие пароли используют в Министерстве внутренних дел США

Каждый пятый пароль, защищающий сетевые учетные записи в Министерстве внутренних дел США, во-первых, включал такие пароли, как: Password1234, Password1234! и ChangeItN0w! А во-вторых, они были достаточно слабыми, чтобы их можно было взломать стандартными методами, показал недавно опубликованный аудит безопасности ведомства.

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Аудит проводился генеральным инспектором департамента, который получил криптографические хэши для 85 944 учетных записей Active Directory (AD) сотрудников. Затем аудиторы использовали список из более чем 1,5 миллиарда слов, чтобы найти совпадения.

Результаты оказались неутешительными. В общей сложности аудиторы взломали 18 174 из 85 944 проверенных криптографических хэшей: 288 из затронутых учетных записей имели повышенные привилегии, а 362 из них принадлежали высокопоставленным государственным служащим. За первые 90 минут тестирования аудиторы взломали хэши 16 процентов учетных записей пользователей департамента.

"Если бы злоумышленник, обладающий достаточными ресурсами, смог перехватить хэши паролей AD департамента, он достиг бы такого же успеха во взломе хэшей, как и мы", - говорится в заключительном отчете инспекции.

Наиболее часто используемые пароли были следующими:

Password-1234 Password123$ Password1234 0rlando_0000 ChangeIt123 1234password$ ChangeItN0w!