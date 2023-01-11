Первый запуск спутников из Великобритании закончился неудачей

Первая попытка вывести спутники на орбиту из Великобритании закончилась неудачей.

Фото: AstroNews AstroNews

Американская компания Virgin Orbit предприняла свой первый международный запуск в понедельник вечером по местному времени. Компания использовала модифицированный реактивный самолёт для запуска одной из своих ракет. Самолёт стартовал из Корнуолла на юго-западе Англии.

Virgin Orbit, основанная британским транспортным и телекоммуникационным магнатом Ричардом Брэнсоном, ранее осуществила четыре аналогичных запуска из Калифорнии.

Сотни людей, собравшихся на запуск в Корнуолле, приветствовали переоборудованный самолёт Virgin Atlantic Boeing 747, получивший название Cosmic Girl. Самолёт взлетел и примерно через час полёта выпустил ракету, несущую девять небольших спутников. Это произошло на высоте около 10 000 метров над Атлантическим океаном к югу от Ирландии. Примерно через два часа после взлёта, компания сообщила об аномалии, которая помешала выходу на орбиту.

Самолёт вернулся в Корнуолл, а ракета и спутники были уничтожены.

«Похоже, технический сбой помешал нам выйти на окончательную орбиту», – заявил исполнительный директор Virgin Orbit Дэн Харт. – «Хотя мы очень гордимся многими вещами, которых мы успешно достигли в рамках этой миссии, мы помним, что не смогли предоставить нашим клиентам услугу запуска, которую они заслуживают».