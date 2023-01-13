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9 минут назад

Мошенники начали самую массовую фишинговую атаку на российских пользователей Telegram

ТАССиещё 1

Российские пользователи Telegram подверглись самой массовой фишинговой атаке за все время существования мессенджера, сообщается в Telegram-канале In2security.

Пользователи Telegram в РФ подверглись самой массовой фишинговой атаке
Фото: РИА Новости РИА Новости

"Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении", - сообщается в канале.

В рамках атаки мошенники крадут аккаунты пользователей Telegram с помощью фишинговой рассылки с предложением ознакомиться с фейковым списком людей, которых якобы отправят на мобилизацию 1-3 февраля 2023 года, уточняется в канале. Эту же информацию подтвердил ТАСС главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

"Рассылка идет в последние несколько дней. Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры", - ответил Голованов в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

Он добавил, что если пользователь введет данные и/или одноразовый код доступа, перейдя по ссылке, в которой предлагается ознакомиться с фейковым списком мобилизованных, он может потерять аккаунт, скомпрометировать переписку. Также, по его словам, злоумышленники могут разослать фишинговые сообщения уже от его имени по списку контактов.

Пользователям важно не вводить свои конфиденциальные данные, включая код доступа. Также необходимо установить двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, не переходить по незнакомым ссылкам и установить защитное решение, позволяющее заблокировать переход на фишинговый сайт, подчеркнул эксперт.

В январе 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опровергал сообщения в Telegram-каналах о возможном проведении новой волны частичной мобилизации в рамках СВО.

Наука и техника,Сергей Голованов,Дмитрий Песков,Лаборатория Касперского,
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