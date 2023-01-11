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1 час назад

Xiaomi представила пылесос для сбора и уничтожения пылевых клещей

Газета.Ru

Компания Xiaomi представила устройство MIJIA Mite Eliminator Pro, призванное собирать пылевых клещей и уничтожать их. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Xiaomi представила пылесос для сбора и уничтожения пылевых клещей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Внешне гаджет напоминает небольшой ручной пылесос с насадкой для сбора пыли и прячущихся в ней паразитов. Мощность устройства составляет 400 Вт. Роликовая щетка, позволяющая очищать матрасы, диваны, подушки и иные мягкие поверхности, способна совершать 48 тыс. оборотов в минуту. Отмечается, что специальная конструкция щетки позволяет сохранить текстуру тканей, очищая ее без каких-либо повреждений.

Устройство также оснащено экраном, УФ-лампой и небольшим встроенным мотором. Клещи, попавшие в пылесборник, уничтожаются при помощи специальных ультразвуковых волн.

Стоимость MIJIA Mite Eliminator Pro в китайских магазинах составляет 379 юаней (около 3,9 тыс. руб.).

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