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1 час назад

Иран начал распознавать по камерам женщин, не носящих хиджаб

Ferra.ru

Глава иранского правительственного агентства, обеспечивающего соблюдение законов о морали, заявил в сентябрьском интервью, что распознавание лиц будет использоваться для выявления "несоблюдение законов о хиджабах". И, судя по недавним “рейдам” по квартирам, эта технология уже начала использоваться.

Иран начал распознавать по камерам женщин, не носящих хиджаб
Фото: Ferra.ruFerra.ru

После недавних протестов против правил ношения женской одежды в стране, в результате которых, по оценкам, было арестовано 19 000 человек и погибло более 500. Активисты, следящие за происходящим, заметили, что к некоторым участникам протестов приходят полицейские лишь через несколько дней после их участияв протестах - в том числе к женщинам, которых обвиняют в том, что они не носят хиджаб.

"Многие люди не были арестованы на улицах", - говорят активисты. "Их арестовали дома через один или два дня".

Активисты опасаются, что это указывает на то, что распознавание лиц уже используется - возможно, это первый известный случай, когда “правительство использует распознавание лиц для навязывания женщинам закона об одежде на основе религиозных убеждений”.

Махса Алимардани, изучающая свободу слова в Иране в Оксфордском университете, рассказала, что иранские женщины получают по почте постановления о нарушении закона о хиджабе, несмотря на то, что к ним сотрудники правоохранительных органов не приходили

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