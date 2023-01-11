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43 минуты назад

Санкции понарошку: Intel втайне открыл доступ к скачиванию драйверов россиянам

Ferra.ru

Intel открыла доступ пользователям из России к скачиванию программного обеспечения для продукции компании, сообщают "Известия". Ранее россияне были вынуждены искать драйверы и другое ПО на неофициальных ресурсах, из-за чего возрастал риск заражения компьютера.

Intel втайне открыл доступ к скачиванию драйверов россиянам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В то же время Intel не собирается возвращаться на российский рынок. Так, американский офис компании рассказал "Известиям", что официальные поставки и вся коммерческая деятельность в РФ свернута. Новая продукция Intel будет ввозиться в Россию лишь по параллельному импорту – сообщили изданию ритейлеры.

Страница ПО компании на официальном сайте Intel теперь вновь открывается без VPN. На ней можно скачать драйверы для продукции любой компании. Эта возможность, к слову, была заблокирована 25 февраля прошлого года.

Скорее всего разблокировка связана с тем, что под ограничения попали не только граждане и компании из РФ, но и офисы иностранных компаний, работающих в России – что не позволяло Intel выполнять свои коммерческие обязательства перед ними, сказал Александр Скоморохин, директор Digital Consulting Solutions.

“Возможность скачивать официальные драйверы важна как для Intel, так и для их партнёров, Microsoft”, – заявил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. “Если пользователи новых чипсетов, Wi-Fi модулей и процессоров не смогут установить совместимые драйверы для Windows 11, они останутся на Windows 10. А это приведёт к новой проблеме, которую Microsoft в полной мере ощутила десятью годами ранее”.

В то время покупатели ПК упорно не хотели обновляться с Windows 7 на Windows 8 и 8.1, из-за чего многие технологии в играх, скорости загрузки системы, SSD и т.д. было невозможно массово внедрять. Не говоря уже об антивирусной безопасности, которая в новых системах выше Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

Наука и техника,Евгений Харитонов,Intel,Microsoft,
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