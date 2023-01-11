Астрономы обнаружили 208 переменных звезд типа RR Лиры в нашей галактике

Астрономы обнаружили более 200 далеких переменных звезд типа RR Лиры в звездном гало Млечного Пути. Самая удаленная из них находится более чем в миллионе световых лет от Земли.

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Характерные пульсации и яркость переменных типа RR Лиры делают их отличными стандартными свечами для измерения галактических расстояний. Эти новые наблюдения позволили исследователям проследить внешние границы гало Млечного Пути.

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«Это исследование переосмысливает то, что составляет внешние границы нашей галактики», – сказал Раджа Гухатакурта, профессор Калифорнийского университета. – «Наша галактика и Андромеда настолько велики, что между этими двумя галактиками почти нет пространства».

Гухатакурта объяснил, что звездное гало Млечного пути намного больше диска, диаметр которого составляет около 100 000 световых лет. Солнечная система находится в одном из спиральных рукавов диска. В середине диска находится центральная выпуклость, а вокруг нее расположено гало, которое содержит самые старые звезды в галактике и простирается на сотни тысяч световых лет во всех направлениях.

В ходе предыдущих исследований, учёные, используя моделирование, подсчитали, что звездное гало должно простираться примерно на 300 килопарсеков или 1 миллион световых лет от центра галактики. 208 переменных типа RR Лиры находились на расстоянии примерно от 20 до 320 килопарсеков.

«Мы смогли использовать эти переменные звезды в качестве надежных индикаторов для определения расстояний», - сказал Ютин Фенг, возглавивший это исследование. – «Наши наблюдения подтверждают теоретические оценки размера гало, так что это важный результат».

Выводы основаны на данных Next Generation Virgo Cluster Survey (NGVS), программы, использующей Канадско-Франко-Гавайский телескоп (CFHT) для изучения скопления Девы, которое находится далеко за пределами Млечного Пути.

Скопление Девы – это большое скопление галактик, которое включает в себя гигантскую эллиптическую галактику M87.

«Чтобы получить более глубокое изображение M87 и окружающих его галактик, телескоп также захватил звезды переднего плана в том же поле, поэтому данные, которые мы использовали, являются своего рода побочным продуктом этого исследования», - объяснил Фенг.