Новый подход поможет более эффективно бороться с раком

Ученые предложили «обманный маневр», позволяющий избежать иммунного ответа на клеточные препараты, используемые для лечения рака. Такой подход поможет сделать терапию искусственно наработанными Т-лимфоцитами более доступной и даже предотвратить отторжение трансплантированных органов. Исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

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В последние годы для лечения рака активно используется метод клеточной терапии, называемый CAR-T. Он заключается в том, что Т-лимфоциты — собственные клетки иммунной системы человека — «обучаются» распознавать опухоль и бороться с ней. Для этого медики модифицируют лимфоциты специальными рецепторами (CAR), благодаря которым иммунные клетки «узнают» раковые. До недавнего времени терапию CAR-T проводили исключительно с использованием собственных клеток пациента, однако оказалось, что при таком подходе невозможно бороться с крупными новообразованиями. Поэтому сейчас более перспективны аллогенные Т-лимфоциты, которые выращиваются вне тела человека. Однако с ними, как и с органами для трансплантации, возникают проблемы: иммунная система пациента неизбежно начнет атаковать их, что не позволяет клеткам эффективно выполнять свои функции и лечить рак.

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли способ так «обмануть» иммунную систему человека, чтобы она не атаковала чужеродные Т-лимфоциты, используемые в терапии CAR-T. Для этого авторы искусственно сконструировали три типа клеток с рецепторами CD64, на которые реагируют человеческие антитела. В результате, попадая в организм вместе с терапевтическими Т-лимфоцитами, клетки с CD64-метками «отвлекали» иммунную систему, связывая антитела, которые в норме бы атаковали Т-лимфоциты.