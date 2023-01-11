Запуск экспериментального термоядерного реактора отложили до 2030-х годов

Стало известно о приостановке развития одного из самых амбициозных проектов современности — запуске Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Из-за внезапно появившихся проблем запуск реактора отложили до 2030-х годов.

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Почему именно такие сроки и могут ли они измениться, неизвестно. Отмечается, что в проекте участвует и Россия, а токамак — установку для запуска реактора — строят во Франции. Работа этого реактора должна была продемонстрировать общественности возможность использования термоядерного синтеза как безопасного, чистого и бесконечного источника энергии.

Принцип работы ИТЭР такой: в специализированной вакуумной камере движется плазма, раскалённая до сотен млн градусов. Магнитное поле удерживает плазму от соприкосновения со стенками камеры. Планировалось, что топливом для такого реактора станет смесь изотопов водорода. И сначала было необходимо протестировать «первую» плазму — водородную.