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1 час назад

А разговоров было: запуск экспериментального термоядерного реактора отложили до 2030-х годов

Ferra.ruиещё 1

Стало известно о приостановке развития одного из самых амбициозных проектов современности — запуске Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). Из-за внезапно появившихся проблем запуск реактора отложили до 2030-х годов.

Запуск экспериментального термоядерного реактора отложили до 2030-х годов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Почему именно такие сроки и могут ли они измениться, неизвестно. Отмечается, что в проекте участвует и Россия, а токамак — установку для запуска реактора — строят во Франции. Работа этого реактора должна была продемонстрировать общественности возможность использования термоядерного синтеза как безопасного, чистого и бесконечного источника энергии.

Принцип работы ИТЭР такой: в специализированной вакуумной камере движется плазма, раскалённая до сотен млн градусов. Магнитное поле удерживает плазму от соприкосновения со стенками камеры. Планировалось, что топливом для такого реактора станет смесь изотопов водорода. И сначала было необходимо протестировать «первую» плазму — водородную.

Но в итоге что-то пошло не по плану. На одном из этапов реализации проекта были выявлены серьёзные просчёты: реальные размеры секторов вакуумной камеры не соответствуют заданным параметрам. Евросоюз строит 5 из этих секторов, а ещё 4 — Южная Корея. В секторах чьего производства выявили ошибки, не уточняется.

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