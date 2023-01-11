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1 час назад

Microsoft выпустит смартфон с гибким дисплеем Surface Duo 3

Ferra.ru

Компания Microsoft не первый год на рынке складных смартфонов. Но её Surface Duo и Surface Duo 2 были приняты потребителями достаточно прохладно, поскольку они имели двойные плоские дисплеи вместо складных экранов.

Microsoft выпустит смартфон с гибким дисплеем Surface Duo 3
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Видимо, редмондцы наконец-то осознали ошибку, ведь согласно свежим данным, в компании активно работают над новеньким Surface Duo 3 с полноценным гибким дисплеем. По форм-фактору новинка будет напоминать Vivo X Fold и Honor Magic V.

По словам источников, знакомых с планами компании, Surface Duo 3 прошёл долгий путь создания, включавший в себя разработку аппаратных прототипов и экспериментов. Правда, до сих пор неизвестно, когда устройство представят и запустят в продажу.

Те же источники утверждают, что Microsoft хочет отделить свои будущие Android-смартфоны от конкурентов путём создания экосистемы между устройствами Android и ПК на базе Windows. Нечто подобное уже не первый год есть у Apple в виде связки iPhone + iPad + Mac.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
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