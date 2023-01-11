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33 минуты назад

Intel отреагировала на сообщения о возобновлении работы в России

Елена Прошина

Американская компания Intel опровергла сообщения о том, что возобновила свою деятельность в России. В корпорации отметили, что работа в РФ до сих пор приостановлена. Об этом пишет ТАСС.

Intel отреагировала на сообщения о возобновлении работы в России
Фото: ТАССТАСС

«В феврале и марте 2022 года Intel приостановила все поставки для пользователей в России и Белоруссии. В апреле 2022 года Intel объявила о приостановке всей своей деловой активности в России», - сообщили в компании.

Ранее газета «Известия» распространила сообщение, что компания Intel открыла доступ к загрузке лицензионного программного обеспечения для своей продукции клиентам из России. Так, отмечалось, что страница софта на официальном сайте корпорации снова загружается без VPN. Установить драйвера можно к любой продукции фирмы.

Наука и техника,Intel,
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