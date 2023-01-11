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15 минут назад

Китай построит в Африке космическую инфраструктуру

Большая Азия

Власти Джибути заключили с китайской аэрокосмической компанией Hong Kong Aerospace Technology Group соглашение о строительстве в африканской стране космической инфраструктуры для запуска спутников. Об этом сообщил президент Джибути Исмаил Омар Гелле, который присутствовал 9 января на торжественной церемонии подписания соответствующих документов.

Китай построит в Африке космическую инфраструктуру
Фото: NASANASA

«Я с гордостью объявляю о предварительном соглашении о технологическом партнерстве с HK Aero Tech по проектированию и эксплуатации стартовых площадок для спутников и ракет в Джибути, — отметил глава государства в „Твиттере“. — Данный проект на сумму в 1 млрд долларов рассчитан на пять лет».

Гелле сообщил, что проект включает также строительство морского порта и автострады на севере Джибути в районе Обок, где будет возведен космический центр. После 30 лет совместной эксплуатации вся инфраструктура перейдет под полный контроль властей Джибути.

Через Республику Джибути, расположенную у южного входа в Красное море, проходят важнейшие торговые пути из Азии в Европу и Африку. Это позволило Джибути обеспечить в последние два десятилетия ускоренное развитие и добиться хороших экономических показателей. Джибути является также важным геополитическим центром региона. Свои военно-морские базы имеют в этой стране пять государств: Китай, Франция, США, Италия и Япония.

Компания HK Aero Tech занимается производством космических спутников и их запуском. Страны Африки проявляют растущий интерес к космическим исследованиям. Собственные космические агентства созданы в ЮАР, Алжире, Анголе, Габоне, Гане, Египте, Кении, Зимбабве, Марокко, Нигерии, Руанде, Эфиопии.

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