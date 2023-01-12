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1 час назад

Bloomberg: Apple ведет разработку своего первого ноутбука с сенсорным дисплеем

Газета.Ruиещё 8

Американская компания Apple занимается созданием своего первого ноутбука с сенсорным экраном. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.

Bloomberg: Apple разрабатывает первый ноутбук с сенсорным дисплеем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По их данным, инженеры Apple активно работают над этим проектом, что, как указывает Bloomberg, демонстрирует серьезное отношение компании к новому продукту.

При этом "окончательное решение по реализации нововведения пока не принято и планы могут измениться", сказано в сообщении. Агентство отмечает, что в Apple долгое время отвергали идею установки на свои ноутбуки сенсорных дисплеев.

Как пишет Bloomberg, по мнению основателя компании Стива Джобса, подобное решение было "ужасным с эргономической точки зрения". В Apple также опасались, что оснащение ноутбуков сенсорными экранами может снизить продажи планшетов iPad. Отмечается, что свой первый ноутбук с сенсорным дисплеем Apple может представить в 2025 году.

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует запустить производство собственных экранов для мобильных устройств и начать их использование уже в 2024 году.

Наука и техника,Стив Джобс,Apple,
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