Bloomberg: Apple разрабатывает первый ноутбук с сенсорным дисплеем

Американская компания Apple занимается созданием своего первого ноутбука с сенсорным экраном. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в компании.

По их данным, инженеры Apple активно работают над этим проектом, что, как указывает Bloomberg, демонстрирует серьезное отношение компании к новому продукту.

При этом "окончательное решение по реализации нововведения пока не принято и планы могут измениться", сказано в сообщении. Агентство отмечает, что в Apple долгое время отвергали идею установки на свои ноутбуки сенсорных дисплеев.

Как пишет Bloomberg, по мнению основателя компании Стива Джобса, подобное решение было "ужасным с эргономической точки зрения". В Apple также опасались, что оснащение ноутбуков сенсорными экранами может снизить продажи планшетов iPad. Отмечается, что свой первый ноутбук с сенсорным дисплеем Apple может представить в 2025 году.