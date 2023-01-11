Google Ассистент перестал слушаться владельцев «умных» колонок Google

Функция таймера сна Google Assistant, которая используется для автоматического отключения музыки, подкастов и аудиокниг по истечении заданного периода времени, начала некорректно работать. На это начали жаловаться многие пользователи на форуме Google Nest.

Фото: Google Google

Судя по сообщениям на площадке, проблема сохраняется уже около месяца. И даже когда функция принимает голосовую команду на установку таймера, музыка продолжает играть после истечения заданного времени.

Может показаться, что проблема надумана, но она может стать заметным неудобством для пользователей, так как для отключения композиции им приходится вставать и вручную выключать музыку. В противном случае, она будет играть всю ночь.