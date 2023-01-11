В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Google Ассистент частично перестал слушаться владельцев «умных» колонок Google

Ferra.ru

Функция таймера сна Google Assistant, которая используется для автоматического отключения музыки, подкастов и аудиокниг по истечении заданного периода времени, начала некорректно работать. На это начали жаловаться многие пользователи на форуме Google Nest.

Google Ассистент перестал слушаться владельцев «умных» колонок Google
Фото: GoogleGoogle

Судя по сообщениям на площадке, проблема сохраняется уже около месяца. И даже когда функция принимает голосовую команду на установку таймера, музыка продолжает играть после истечения заданного времени.

Может показаться, что проблема надумана, но она может стать заметным неудобством для пользователей, так как для отключения композиции им приходится вставать и вручную выключать музыку. В противном случае, она будет играть всю ночь.

В Google уже признали наличие проблемы и сообщили в Twitter, что работают над её исправлением.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители