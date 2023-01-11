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27 минут назад

Bloomberg: Apple планирует использовать дисплеи собственного выпуска на своих устройствах

ТАСС

Apple планирует с 2024 года производить собственные экраны для своих устройств, чтобы снизить зависимость от таких конкурентов, как южнокорейские Samsung и LG. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple перейдет на дисплеи собственного производства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их информации, планируется перейти с технологии OLED на так называемую microLED. Первые дисплеи производства корпорации получат умные часы Apple Watch к концу следующего года. Затем компания планирует использовать эти экраны и на других своих устройствах, включая iPhone.

Как отмечает агентство, дисплеи нового поколения обеспечивают более яркие и насыщенные цвета, а также возможность лучше видеть под углом. При этом не исключается, что дебют первых устройств Apple с дисплеем собственного производства может состояться в 2025 году, а не в 2024.

Наука и техника,Apple,
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