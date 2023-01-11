Российские ученые придумали беспилотник для полетов на Венере

В МАИ предложили проект беспилотника в форме эллипсоида для полетов в атмосфере Венеры. Об этом сообщает РИА Новости.

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По задумке инженеров, форма эллипса понизит аэродинамическое сопротивление при движении вдоль и поперек мощных воздушных потоков. Такая конструкция эффективна при горизонтальном полете, вертикальном взлете и посадке, а также позволит беспилотнику напирать высокую скорость.

Предполагается, что аппарат будет иметь четыре пропеллера, четыре манипулятора и четыре ножки-опоры. Питание научного оборудования, двигателей и механизма посадки обеспечат литий-ионные аккумуляторные батареи. Чтобы беспилотник смог продолжительное время выдерживать высокую температуру атмосферы Венеры, которая достигает более 400 градусов Цельсия, ученые, под корпусом будет размещен слой резорцин-формальдегидного аэрогеля.