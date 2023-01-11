Российские ученые придумали беспилотник для полетов на Венере

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) предложили беспилотник в форме эллипсоида для полетов в атмосфере Венеры. Отмечается, что он должен быть оборудован четырьмя пропеллерами, четырьмя манипуляторами и четырьмя ножками-опорами.

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«Для десантного аппарата с роторной системой предлагается использовать эллипсоидную форму корпуса. Данная форма выбрана, потому что эллипсоид обладает минимальным значением аэродинамического сопротивления при движении вдоль и поперек потока воздуха», - приводит РИА Новости слова ученых.

Внутри аппарата эксперты предлагают установить литий-ионные аккумуляторные батареи, от которых будут запитаны научная аппаратура. А для увеличения продолжительности жизни летательного аппарата в чрезвычайно горячей (более 400 градусов) атмосфере Венеры под корпусом предложено разместить слой резорциноформальдегидного аэрогеля.