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1 час назад

Российские ученые придумали беспилотник для полетов на Венере

Свободная пресса

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) предложили беспилотник в форме эллипсоида для полетов в атмосфере Венеры. Отмечается, что он должен быть оборудован четырьмя пропеллерами, четырьмя манипуляторами и четырьмя ножками-опорами.

Российские ученые придумали беспилотник для полетов на Венере
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Для десантного аппарата с роторной системой предлагается использовать эллипсоидную форму корпуса. Данная форма выбрана, потому что эллипсоид обладает минимальным значением аэродинамического сопротивления при движении вдоль и поперек потока воздуха», - приводит РИА Новости слова ученых.

Внутри аппарата эксперты предлагают установить литий-ионные аккумуляторные батареи, от которых будут запитаны научная аппаратура. А для увеличения продолжительности жизни летательного аппарата в чрезвычайно горячей (более 400 градусов) атмосфере Венеры под корпусом предложено разместить слой резорциноформальдегидного аэрогеля.

Кстати, доклад об этом беспилотнике ученые собираются представить на Королёвских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве.

Наука и техника,МАИ,
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