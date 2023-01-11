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14 минут назад

В Соединенных Штатах рыбак выловил прозрачное существо, похожее на инопланетянина

FBM.ruиещё 1

Американский рыбак вместе с обычным уловом выловил из океана прозрачное существо, которое никогда не видел ранее, пишет LADBible.

В США рыбак выловил прозрачное существо, похожее на инопланетянина
Фото: FBM.ruFBM.ru

Необычный облик этого создания весьма заинтересовал мужчину. Он обратился за помощью к биологам, но те не смогли сразу идентифицировать существо.

Американец решил прибегнуть к социальным сетям, где разместил пару фотоснимков и небольшой видеоролик. Тело создания является прозрачным, плюс, есть несколько конечностей.

«Просто брось его обратно. И никогда не лови рыбу в том районе!» — писали люди в комментариях.

Только через неделю эту фотографию увидел морской биолог с определенной специализацией. Как выяснилось, рыбак достал из океана рачка-амфипода из рода Phronima. Это весьма редкая находка.

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