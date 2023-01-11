В NASA заявили о приверженности РФ к совместной работе на МКС

"В сделанных осенью заявлениях была небольшая путаница, возможно, из-за трудностей перевода, но россияне привержены совместной работе с нами по эксплуатации космической станции", - добавила Уайш. Как она констатировала, Конгресс ранее одобрил эксплуатацию МКС американской стороной до 2030 года. Говоря о том, до какого срока будет использовать орбитальный комплекс российская сторона, она отметила: "Мы в настоящее время работаем с россиянами относительно того, какой будет эта дата. Но более ранняя дата, которая обсуждалась осенью, это была небольшая путаница". "Так что в настоящее время мы работаем с ними относительно того, какая дата, по их мнению, является подходящей с точки зрения их технологий <...>", - пояснила директор центра.