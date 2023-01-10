«Умирающая» Windows 7 получила новую неработающую функцию

В день прекращения поддержки Windows 7 (10 января 2023 года) компания Microsoft выпустила обновление, которое добавляет в устаревшую ОС неработающую функцию. Об этом сообщает издание Neowin.

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Новая функция называется Secure Boot, которая является частью системы UEFI, включающую в себя различные параметры безопасности для предустанавливаемых программ. Secure Boot запрещает включать в установочные версии Windows программы, не лицензированные Microsoft или производителями ПК и ноутбуков.

В Neowin назвали решение Microsoft добавить в «умирающую» Windows 7 функцию Secure Boot неожиданным и странным. Еще больше вопросов у журналистов вызвала реализация данной функции.