В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
15 минут назад

Neowin: Microsoft внезапно добавила в устаревшую Windows 7 нерабочую функцию

Газета.Ru

В день прекращения поддержки Windows 7 (10 января 2023 года) компания Microsoft выпустила обновление, которое добавляет в устаревшую ОС неработающую функцию. Об этом сообщает издание Neowin.

«Умирающая» Windows 7 получила новую неработающую функцию
Фото: Газета.ру Газета.ру

Новая функция называется Secure Boot, которая является частью системы UEFI, включающую в себя различные параметры безопасности для предустанавливаемых программ. Secure Boot запрещает включать в установочные версии Windows программы, не лицензированные Microsoft или производителями ПК и ноутбуков.

В Neowin назвали решение Microsoft добавить в «умирающую» Windows 7 функцию Secure Boot неожиданным и странным. Еще больше вопросов у журналистов вызвала реализация данной функции.

По данным Neowin, Windows 7 зависает при перезагрузке ПК после активации Secure Boot. Проблема, по данным журналистов, кроется в драйверах видеовыхода VGA, которые не были обновлены вместе с Windows 7.

Наука и техника,Microsoft,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители