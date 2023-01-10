Китайские ученые предложили необычный способ вакцинации

В Китае специалисты Института зоологии проводят исследования неординарного метода вакцинации животных в их естественной среде обитания, пишет South China Morning Post. Для этого ученые используют комаров, чей геном корректируют, делая насекомых устойчивыми к конкретным вирусам. Эксперименты показали, что укусы генетически модифицированных комаров в дикой природе вызывают сильный и продолжительный иммунный ответ у животных. По задумке исследователей, такая профилактика позволит сократить число вирусных инфекций, передающихся от животного к человеку.