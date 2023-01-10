Китай потерял связь со своим марсоходом

Китайский марсоход Zhurong, вероятно, не вышел на связь. Об этом сообщает SpaceNews.

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Издание ссылается на газету South China Morning Post, источники которой утверждают, что наземным командам не удается выйти на связь с марсоходом, с 18 мая находящимся в гибернации.

SpaceNews пишет, что Zhurong перешел в этот режим из-за низкой температуры на поверхности Марса. Проблемы со связью, считают журналисты, могли начаться из-за песчаных бурь, снизивших выработку электроэнергии ровером.

Авторы статьи напоминают, что изначально Zhurong должен был проработать на поверхности Марса три месяца, однако находится там уже более года.

Отмечается, что проблемы наблюдаются и у аппарата Tianwen-1, находящегося на орбите вокруг Марса, поскольку команде специалистов не удается получить данные с него. Не исключено, что подобные события могут повлиять на будущие китайские миссии, предполагающие, в частности, доставку на Землю образцов марсианского грунта.