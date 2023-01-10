Совет конструкторов дал рекомендации по полету российского сегмента МКС

В российской государственной компании «Роскосмос» сообщили, что в Ракетно-космической корпорации «Энергия» прошёл совет главных конструкторов по программе полета российского сегмента МКС. По его итогам совет выдал рекомендации с учетом ситуации с поврежденным радиатором корабля «Союз МС-22». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: NASA / Roscosmos NASA / Roscosmos

«Во вторник, 10 января 2023 года, в Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") состоялся совет главных конструкторов по программе полета российского сегмента Международной космической станции в 2023 году с учетом технического состояния пилотируемого корабля "Союз МС-22”», – сообщили в корпорации.

Уточняется, что по итогам собрания были выданы рекомендации, на основании которых будет принято решение о дальнейших действиях российского экипажа МКС, а также наземных специалистов с кораблем «Союз МС-22». Кроме того, рекомендации также будут учтены при возможных изменениях программы полета российского сегмента станции.