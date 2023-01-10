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58 минут назад

Совет конструкторов дал рекомендации по полету российского сегмента МКС

Елена Прошина

В российской государственной компании «Роскосмос» сообщили, что в Ракетно-космической корпорации «Энергия» прошёл совет главных конструкторов по программе полета российского сегмента МКС. По его итогам совет выдал рекомендации с учетом ситуации с поврежденным радиатором корабля «Союз МС-22». Об этом сообщает ТАСС.

Совет конструкторов дал рекомендации по полету российского сегмента МКС
Фото: NASA / Roscosmos NASA / Roscosmos

«Во вторник, 10 января 2023 года, в Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") состоялся совет главных конструкторов по программе полета российского сегмента Международной космической станции в 2023 году с учетом технического состояния пилотируемого корабля "Союз МС-22”», – сообщили в корпорации.

Уточняется, что по итогам собрания были выданы рекомендации, на основании которых будет принято решение о дальнейших действиях российского экипажа МКС, а также наземных специалистов с кораблем «Союз МС-22». Кроме того, рекомендации также будут учтены при возможных изменениях программы полета российского сегмента станции.

15 декабря 2022 года в «Роскосмосе» сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС космонавтов из России. Причиной стала разгерметизация корабля «Союз МС-22», который был пристыкован к станции. Сообщалось, что радиатор системы терморегулирования корабля был повреждён из-за внешнего механического повреждения, вероятно, микрометеорита. После поломки температура в приборно-агрегатном отсеке корабля повысилась до +40°C градусов, жилой отсек нагрелся до +30°C.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,
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