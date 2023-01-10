На «Госуслугах» запустили регистрацию ребенка по месту жительства

Родители теперь могут зарегистрировать ребенка по месту жительства онлайн, соответствующая услуга появилась на портале «Госуслуг». Ей уже воспользовались шесть тысяч семей по всей России, рассказали в Минцифры РФ.

«Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через "Госуслуги". Прописку для детей оформили онлайн уже шесть тысяч семей по всей России», — говорится в сообщении.

В Минцифры напомнили, что ранее оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь же можно никуда не идти и получить свидетельство о регистрации в личном кабинете на «Госуслугах». Отмечается, что прописать ребенка можно только по месту жительства одного из родителей, который и направит заявление. При этом, чтобы оформить его потребуются паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.