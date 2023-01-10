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12 минут назад

Эксперт рассказал, как навести порядок в электронной почте

Газета.Ru

Завал из непрочитанных писем в ящике электронной почты создает ощущение хаоса и вызывает у людей стресс, однако есть несколько простых правил, которые позволят привести работу e-mail в порядок. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель проекта «Яндекс 360» Алексей Рундасов.

Эксперт рассказал, как навести порядок в электронной почте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В первую очередь, по словам эксперта, нужно создать в приложении электронной почты тематические папки. К примеру, личную переписку и рабочую можно хранить в разных разделах, а если важно получать уведомления о скидках и акциях в магазинах, нужно создать третью папку.

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«Так вы быстро сможете переключаться из письма в письмо и без труда найти нужный контакт», – сказал Рундасов.

Далее эксперт рекомендует настроить рассылки в приложении почты. В некоторых программах можно помечать адреса входящих сообщений как «интересные» и «неинтересные». В первом случае сообщения будут автоматически попадать в дефолтную папку «входящие», а во втором – удаляться или отправляться в раздел «спам».

«Избежать появления новых ненужных рассылок можно через подключение функции подтверждения. Если в почтовый ящик поступит новая рассылка, почта сообщит об этом, и вам останется только решить, что с ними делать – получать или отключить», – добавил специалист.

В том случае, если почта уже запущена, и в ней накопились сотни непрочитанных сообщений, нужно собраться духом и почистить ее. Интерфейс многих программ имеет опции, которые позволяют быстро справиться с этой задачей. В дальнейшем Рундасов рекомендует соблюдать базовые правила «диджитал гигиены», которые позволят избежать нового завала.

«При регистрации на любом сайте сразу убирайте галочку «Согласен получать рекламные рассылки». В большинстве случаев продолжить пользоваться сайтом дальше можно, не соглашаясь с этим пунктом. Если же это обязательное условие – после получения нужного письма нажмите «Отписаться» в конце этого самого сообщения», – объяснил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» писала о рекомендациях ИБ-эксперта Лопатина по защите информации на случай потери или кражи смартфона.

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