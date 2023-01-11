Пользователей WhatsApp ждет сюрприз

Наши коллеги из WABetaInfo выяснили, что команда WhatsApp разрабатывает новую функцию под названием" Chat Transfer. С её помощью пользователи смогут переносить чаты с одного Android-устройства на другое.

Для этого будет достаточно использовать специальный QR-код, после чего необходимость в использовании Google Документов для бэкапа переписок вовсе отпадёт.

Отметим, что это далеко не первое интересное нововведение в WhatsApp за последнее время. Так, буквально накануне стало известно, что в мессенджер добавила поддержку прокси-серверов для пользователей по всему миру, включая тех, кто лишён права на свободное и анонимное общение.