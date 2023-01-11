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18 минут назад

Чаты в WhatsApp можно будет переносить от устройства к устройству с помощью QR-кода

Ferra.ruиещё 2

Наши коллеги из WABetaInfo выяснили, что команда WhatsApp разрабатывает новую функцию под названием" Chat Transfer. С её помощью пользователи смогут переносить чаты с одного Android-устройства на другое.

Пользователей WhatsApp ждет сюрприз
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для этого будет достаточно использовать специальный QR-код, после чего необходимость в использовании Google Документов для бэкапа переписок вовсе отпадёт.

WhatsApp перестанет работать на тысячах смартфонов

Отметим, что это далеко не первое интересное нововведение в WhatsApp за последнее время. Так, буквально накануне стало известно, что в мессенджер добавила поддержку прокси-серверов для пользователей по всему миру, включая тех, кто лишён права на свободное и анонимное общение.

По словам главы WhatsApp Уилла Кэткарта, они упрощают подключение к WhatsApp с помощью прокси, чтобы пользователи могли восстановить доступ к платформе, даже если соединение заблокировано.

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