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59 минут назад

Apple вернула российское приложение TenChat в App Store

Газета.Ruиещё 1

Компания Apple вернула в App Store приложение российской деловой соцсети TenChat. Об этом в своем профиле рассказал генеральный директор одноименной компании Семен Теняев.

Apple вернула российское приложение в App Store
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нас решили временно вернуть… Видимо, история про «убить маленький российский бизнес», слишком грязная. Но расслабляться рано – ждем новые требования. А пока новую версию не пускают уже третий месяц, но, Боже, где мы только не прорывались!» – написал Теняев.

К своему посту руководитель TenChat прикрепил скриншот панели администрирования App Store, на котором видно, что маркетплейс одобрил публикацию версии приложения 2.9.3.

За несколько часов публикация Теняева собрала около 1 тыс. лайков и более 200 комментариев.

Соцсеть TenChat была создана резидентом фонда «Сколково» «ВБЦ Лаб» и позиционируется как отечественный аналог заблокированного в России сервиса LinkedIn.

О том, что TenChat удалили из App Store, как ранее писала «Газета.Ru», стало известно 10 января 2023 года. Теняев утверждает, что приложение было удалено за нарушение санкционной политики по требованию госдепа США.

Наука и техника,Соцсети,Фонд Сколково,Apple,Госдеп США,
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