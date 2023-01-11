Apple вернула российское приложение в App Store

Компания Apple вернула в App Store приложение российской деловой соцсети TenChat. Об этом в своем профиле рассказал генеральный директор одноименной компании Семен Теняев.
«Нас решили временно вернуть… Видимо, история про «убить маленький российский бизнес», слишком грязная. Но расслабляться рано – ждем новые требования. А пока новую версию не пускают уже третий месяц, но, Боже, где мы только не прорывались!» – написал Теняев.
К своему посту руководитель TenChat прикрепил скриншот панели администрирования App Store, на котором видно, что маркетплейс одобрил публикацию версии приложения 2.9.3.
За несколько часов публикация Теняева собрала около 1 тыс. лайков и более 200 комментариев.
Соцсеть TenChat была создана резидентом фонда «Сколково» «ВБЦ Лаб» и позиционируется как отечественный аналог заблокированного в России сервиса LinkedIn.
О том, что TenChat удалили из App Store, как ранее писала «Газета.Ru», стало известно 10 января 2023 года. Теняев утверждает, что приложение было удалено за нарушение санкционной политики по требованию госдепа США.