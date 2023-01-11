Apple вернула российское приложение в App Store

«Нас решили временно вернуть… Видимо, история про «убить маленький российский бизнес», слишком грязная. Но расслабляться рано – ждем новые требования. А пока новую версию не пускают уже третий месяц, но, Боже, где мы только не прорывались!» – написал Теняев.