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1 час назад

Астрономы обнаружили две сверхмассивные черные дыры на пути к слиянию

Газета.Ru

Астрономы обнаружили пару сверхмассивных черных дыр, близких к столкновению. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Саймонса.

Астрономы обнаружили две сверхмассивные черные дыры на пути к слиянию
Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Weiss, NRAO/AUI/NSFALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Weiss, NRAO/AUI/NSF

Эти черные дыры находятся на расстоянии в 750 световых лет друг от друга и не сольются в течение нескольких сотен миллионов лет. Тем не менее, это состояние наиболее близко к слиянию среди всех, ранее замеченных астрономами. Из-за небольшого расстояния между черными дырами астрономы смогли различить два объекта, только объединив множество данных с семи телескопов, включая Hubble. Cверхмассивные черные дыры не видны напрямую в оптический телескоп: они окружены яркими скоплениями светящихся звезд и теплым газом, разогреваемым за счет притяжения.

Масса обнаруженных объектов составляет 200 и 125 миллионов масс Солнца, расстояние от Земли примерно равно 480 млн световых лет. Сверхмассивные черные дыры находятся в центре большинства галактик и становятся больше, поглощая окружающий газ, пыль, звезды и даже другие черные дыры. Сталкиваются они между собой в случаях, когда галактики проходят одна сквозь другую или сливаются. В течение ближайших миллионов лет обнаруженные объекты будут вращаться вокруг друг друга по все более низкой орбите, поскольку окружающие их пыль и газ поглощают энергию орбитального движения. Через какое-то время эти черные дыры начнут порождать сильнейшие гравитационные волны и в итоге сольются в одну.

В будущем астрономы надеются зафиксировать гравитационные волны от аналогичных событий на более поздней стадии.

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