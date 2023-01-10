Из AppStore удалили еще одно российское приложение

Основатель популярной социальной сети TenChat Семён Теняев сообщил, что её удалили из AppStore. По словам Теняева, в Apple из государственного департамента США пришло письмо с просьбой проверить компанию.
Примечательно, что у руководителей TenChat даже был разговор с представителями Apple. Судя по всему, причина удаления в том, что главный офис TenChat находится на территории России. Теняев подчеркнул, что компании порекомендовали открыть офис вне России.
Также в Apple выразили негодование по поводу того, что в TenChat запретили обсуждать политику.
TenChat — социальная сеть для ведения бизнеса в России. Она пользуется широкой популярностью у бизнесменов, но не особо известна в кругах общественности.