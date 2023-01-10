Компания HP выпустила новый ноутбук EliteBook 1040 G10, конфигурация которого была обновлена до процессоров Core серии P и U 13-го поколения.

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Ноутбук EliteBook 1040 G10 может быть оснащен процессорами Core серии P и U 13-го поколения и базовой конфигурацией дисплея. Диагональ экрана составляет 14 дюймов, соотношение сторон 16:10, частота обновления картинки 120 Гц. Внутри ноутбука 64 ГБ оперативной памяти формата DDR5, а также внутренний накопитель на 2 ТБ.

В остальном этот ноутбук имеет толщину 17,95 мм и вес 1,179 кг. Его интерфейсы включают два разъема Thunderbolt 4, один USB-A, один интерфейс HDMI, разъем для SIM-карты и интерфейсы для гарнитуры.