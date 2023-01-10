Разработан ИИ для автоматического картографирования планет

Ученые создали искусственный интеллект для ускорения создания карт планет. Статья об этом опубликована в Earth and Space Science.

Фото: NASA NASA

Создание физической карты поверхности — очень долгий и трудоемкий процесс, который проходит в несколько этапов от проведения измерений до публикации. Технологии глубокого обучения и нейросети потенциально могут ускорить этот процесс, но ранее они никогда не создавались как готовый универсальный продукт, пригодный для составления карт разных поверхностей.

Теперь такую программу создали специалисты Бременского университета Якобса. Она обладает открытым исходным кодом и широкими возможностями для настройки.

«Мы были заинтересованы в разработке простого готового инструмента, который можно было бы настроить и использовать для блага многих», — сказал Джакомо Ноджуми, разработчик DeepLandforms.