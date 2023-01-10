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51 минуту назад

Ученые разработали ИИ для автоматического картографирования планет

Газета.Ru

Ученые создали искусственный интеллект для ускорения создания карт планет. Статья об этом опубликована в Earth and Space Science.

Разработан ИИ для автоматического картографирования планет
Фото: NASANASA

Создание физической карты поверхности — очень долгий и трудоемкий процесс, который проходит в несколько этапов от проведения измерений до публикации. Технологии глубокого обучения и нейросети потенциально могут ускорить этот процесс, но ранее они никогда не создавались как готовый универсальный продукт, пригодный для составления карт разных поверхностей.

Теперь такую программу создали специалисты Бременского университета Якобса. Она обладает открытым исходным кодом и широкими возможностями для настройки.

«Мы были заинтересованы в разработке простого готового инструмента, который можно было бы настроить и использовать для блага многих», — сказал Джакомо Ноджуми, разработчик DeepLandforms.

Эта система пригодна как для создания карт Земли, так и для картографирования космических объектов, в том числе планет Солнечной системы. В качестве демонстрации возможностей авторы создали карты одной из областей Марса, где рельеф напоминает земные лавовые трубки. Исходными данными для программы послужили космические снимки. В том числе, алгоритм анализирует области света и тени, чтобы обнаружить ямы и возвышенности.

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