Пиратские версии софта Autodesk и Adobe появились на маркетплейсах

На популярных российских маркетплейсах появилось специализированное корпоративное программное обеспечение (ПО). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обнаруженные объявления.

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Продавцы выложили на маркетплейсы пиратские версии софта Autodesk и Adobe, а также продают доступ к лицензионным копиям от корпоративных пользователей. Например, бессрочная лицензия на Autodesk AutoCAD 2022 стоит 2,5 тыс. рублей, а набор программ Adobe Master Collection 2022 обойдется в 5 тыс. рублей. При этом некоторые продавцы отмечают, что компании, в которых они работают, зарегистрированы в других странах, где можно купить корпоративную лицензию.

Представители маркетплейсов указали на то, что продавцы продают софт на дисках или картах памяти, так как на площадке запрещена реализация ПО без физических носителей. При этом, если правообладатели подадут жалобы, то товар будет сразу же снят с продажи. Эксперты рынка же подчеркнули, что продаваемый софт является полностью пиратским и скачан с торрентов, так как за этот факт свидетельствуют подозрительно низкая цена и отсутствие каких-либо договоров с продавцом.

Аналитики посчитали, что спрос у корпоративных пользователей на такой софт есть, так как они работали с ним много лет. При этом за длительное время сложилось понимание, что за софт надо платить. Однако сейчас, скорее всего, нет понимания, кому надо платить. Кроме того, в России сейчас появляются свои аналоги зарубежных приложений, а их полное соответствие является лишь вопросом времени.