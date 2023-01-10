Apple начала бороться с зависимостью от Broadcom

Компания Apple занялась разработкой собственного чипа для работы Wi-Fi и Bluetooth с целью заменить соответствующие компоненты от американской корпорации Broadcom. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Apple планирует создать собственный контроллер для отказа от компонентов Broadcom к 2025 году. Компания из Купертино продолжает оставаться крупнейшим клиентом Broadcom, формируя около 20% выручки фирмы.

«Apple уже работает над последующей версией, которая будет сочетать в себе возможности сотового модема, Wi-Fi и Bluetooth в одном компоненте», — говорится в статье.

Смартфоны остаются для Apple основным источником выручки, а Broadcom по-прежнему поставляет Apple другие компоненты, в том числе радиочастотные чипы и те, которые поддерживают беспроводную зарядку. Тем не менее, производитель iPhone планирует со временем заместить и эти компоненты гаджетов.