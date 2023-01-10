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1 час назад

Apple начала бороться с зависимостью от американской корпорации

Газета.Ruиещё 2

Компания Apple занялась разработкой собственного чипа для работы Wi-Fi и Bluetooth с целью заменить соответствующие компоненты от американской корпорации Broadcom. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple начала бороться с зависимостью от Broadcom
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, Apple планирует создать собственный контроллер для отказа от компонентов Broadcom к 2025 году. Компания из Купертино продолжает оставаться крупнейшим клиентом Broadcom, формируя около 20% выручки фирмы.

«Apple уже работает над последующей версией, которая будет сочетать в себе возможности сотового модема, Wi-Fi и Bluetooth в одном компоненте», — говорится в статье.

Смартфоны остаются для Apple основным источником выручки, а Broadcom по-прежнему поставляет Apple другие компоненты, в том числе радиочастотные чипы и те, которые поддерживают беспроводную зарядку. Тем не менее, производитель iPhone планирует со временем заместить и эти компоненты гаджетов.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что Apple пока не удалось создать собственный чип стандарта связи 5G для смартфонов iPhone на замену разработкам от Qualcomm.

Наука и техника,Qualcomm,Apple,
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