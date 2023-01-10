Геофизик объяснил, на что влияют магнитные бури

— Конечно. Допустим такую фантазию: какие-то злодеи решили уничтожить всю нашу энергетику по примеру Венесуэлы, когда с помощью компьютерной атаки вывели из строя всю их систему энергоснабжения. Как это сделать незаметно?



Надо дождаться магнитной бури и под ее прикрытием уничтожить энергетическую систему, а потом сказать, что это было природное явление, и вы тут ни при чем.



Чтобы этого избежать, нужны собственные космические аппараты, которые могли бы сказать, когда действительно будет магнитная буря. Нельзя полагаться только на чужие данные. Ну и влияние космической погоды на технологические системы, несомненно, нужно серьезно изучать, не ограничиваясь только общими рассуждениями. Для этого необходимо дать ученым возможность установки необходимой аппаратуры и доступ к архиву по сбоям энергетических компаний.