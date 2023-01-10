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35 минут назад

Основатель сингапурской технокомпании Creative Technology Сим Вон Ху умер в возрасте 67 лет

Газета.Ru

Основатель и гендиректор сингапурской технокомпании Creative Technology, а также создатель звуковых карт Sound Blaster Сим Вон Ху умер 4 января этого года в возрасте 67 лет. Об этом сообщает The Register.

Умер основатель Creative Technology, разработчика легендарных звуковых плат
Фото: Газета.руГазета.ру

Ху стал самым молодым сингапурским миллиардером в 2002 году, когда ему было 45 лет. О причинах смерти основателя Creative Technology не сообщается. В заявлении компании его кончина описывается как «печальная и внезапная», но в то же время мирная.

Сим Вон Ху в 1981 году вместе со своим одноклассником открыл мастерскую Creative, где занимались ремонтом компьютеров. В 1986 году Ху создал прообраз современных звуковых карт — звуковую систему на одном чипе, способную воспроизводить музыку в режиме стерео.

Creative представила звуковую карту Sound Blaster 16 в 1992 году, став одним из главных компонентов любого ПК на несколько лет вперед.

«Даже Microsoft признала доминирование сингапурской компании, приведя свои собственные звуковые стандарты в соответствие с возможностями Sound Blaster», — отметили журналисты The Register.

Наука и техника,Microsoft,
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